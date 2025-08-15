موجة استنكار وغضب عارمة أثارتها تصريحات أمين عام حزب الله نعيم قاسم، خصوصاً ما يتعلق بتهديده بأنه «لا حياة للبنان» في حال مواجهة الحكومة للحزب أو نزع سلاحه.وحذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة، مؤكداً أن كلام أمين عام حزب الله نعيم قاسم يحمل تهديداً مُبطناً بالحرب الأهلية. وقال سلام إن الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعاً أمريكياً إسرائيلياً «حديث مردود»، مضيفاً: «قراراتنا لبنانية صرفة، تُصنع في مجلس وزرائنا ولا أحد يمليها علينا». وأفاد سلام بأن «‏اتفاق الطائف ميثاقنا، وهو ينص بشكل صريح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية». وشدد على أنه ‏لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية. وأكد أنه «‏لم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله للعدوّ الإسرائيلي كما يروّج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيّته».من جانبه ، أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أن كلام نعيم قاسم مرفوض جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه يهدد السلم الأهلي من قوى غير شرعية. وقال في تصريح له اليوم (الجمعة): «الفريق المدعوم من الحكومة الإيرانية يهدد الحكومة اللبنانية»، مضيفاً أن «قاسم يعترض على الحكومة اللبنانية وهو طرف فيها». والتهم «الفريق المسلح يتسبب بضرب أصول الدولة اللبنانية».وأكد نصار في مقابلة مع قناة «الغد» أن أي سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية هو انتهاك صارخ للدستور والقوانين، مشدداً على أن هذه الحقيقة ليست محل نقاش أو مساومة. وجدد التأكيد على أن خيار الدولة هو الضمانة الوحيدة للجميع، وأن الظروف الإقليمية المتغيرة تتطلب من كل الأطراف، بما فيها حزب الله، الالتزام بمشروع بناء الدولة بدلاً من عرقلته.بدوره، أكد الوزير السابق أشرف ريفي أن حزب الشيخ نعيم قاسم أورَث لبنان الاحتلال والكارثة الإنسانية والاقتصادية، لافتاً إلى أنه اليوم بعد الهزيمة يهدد الدولة واللبنانيين ويدّعي المظلومية، وأن حزبه يتعرض للاعتداء، ويُخوِّن أغلبية اللبنانيين.وخاطب ريفي «حزب الله» بقوله: «كفى هروباً الى الأمام، فالحل واحد: الدولة ثم الدولة ثم الدولة». وحذر وزير العدل السابق «حزب الله» من تكرار التهديد بالحرب الأهلية، مؤكداً أنها «كارثة كبيرة على الجميع، خصوصاً عليكم بعد أن عادَيتم وأدمَيتم كل المكونات اللبنانية».وأضاف ريفي موجهاً خطابه للحزب وأنصاره: «عودوا إلى الوطن وإلى الدولة، واخرجوا من تبعيتكم إلى الإيراني الذي بدأ ينهار في كل الساحات التي دخل إليها في وهمٍ تاريخي مضى عليه الزمن».