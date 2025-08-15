أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديد-، موافقةَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية ومحيط القدس المحتلة، وما تزامن معها من تصريحات متطرفة لوزير خارجية حكومة الاحتلال بمنع إقامة الدولة الفلسطينية، لتُواصِل بذلك حكومةُ الاحتلال استفزازاتِها، وازدراءَها للشرعية الدولية، وتعمُّد تقويض كلّ فرص وقف الحرب وإحلال السّلام.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المُتمادية في الاستهانة بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم المشروعة، وانتهاك كلِّ القيم والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية في الأراضي المحتلة، حتى باتَتْ هذه الحكومةُ المتطرفة بسلوكها الإجرامي تشكِّل تهديدًا جِدّيًّا على المنطقة والمجتمع الدولي، وتمثِّل العقبةَ الكُبرى في طريق السّلام العادل والشّامل الذي ينشده الجميع.

وجدَّد فضيلتُه التأكيدَ على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى الحقّ التاريخيّ والقانونيّ لأبناء فلسطين في أرضهم، داعيًا المجتمعَ الدوليَّ إلى وقفةٍ صادقةٍ جادّةٍ للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية؛ لإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي يمرُّ بها الشعبُ الفلسطينيّ، ودعْم حقِّه المشروع في تقرير مصيره، وإقامةِ دولته.