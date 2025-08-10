كشفت مصادر إيرانية أن طهران عمدت إلى إخفاء علمائها النوويين الناجين من محاولات الاغتيال الإسرائيلية الأخيرة. وقال مسؤول إيراني كبير إن معظم هؤلاء العلماء تركوا منازلهم ووظائفهم في الجامعات، ونُقلوا إلى أماكن آمنة في طهران أو المدن الساحلية الشمالية، حيث يعيشون مع عائلاتهم، بحسب ما كشفت صحيفة «التليغراف» البريطانية.وأضاف المسؤول أن أولئك الذين كانوا يُدرّسون في الجامعات استبدلوا بأشخاص لا صلة لهم بالبرنامج النووي.من جهتهم، تحدث خبراء إسرائيليين أن جيلًا جديدًا من العلماء النوويين الإيرانيين على أهبة الاستعداد لتولي عمل من قُتلوا، ووصفوهم بـ«الرجال الميتين» أو «الموتى السائرين»، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تشمل توفير منازل آمنة وحماية على مدار الساعة.وعبرت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من أن يكون بعض العلماء الناجين قد حلوا محل زملائهم القتلى في البرنامج النووي الإيراني في منظمة الابتكار والبحث الدفاعي، المعروفة اختصارًا بالفارسية، SPND.وعمدت إسرائيل خلال المواجهات التي تفجرت في 13 يونيو الماضي إلى اغتيال عشرات العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين، وضربت مواقع عسكرية عدة، فيما وجهت الولايات المتحدة ضربات قوية لمواقع ومنشآت نووية بارزة.من جهة أخرى، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم (الأحد)، أن هجوما استهدف مركز شرطة جنوب شرقي البلاد أسفر عن مقتل عنصر أمن و3 مسلحين.وأوضحت الوكالة أن الهجوم نفذه عناصر من «جيش الظلم» حاولوا اقتحام مركز شرطة سراوان في محافظة سيستان-بلوشستان، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن.وأسفر الهجوم عن مقتل 3 من المهاجمين واعتقال اثنين آخرين، وأكدت مقتل عنصر أمن في الحادثة.