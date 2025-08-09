أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم (السبت)، القبض على 20 مشتبهاً بتهمة التجسس لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) على مدى الشهور القليلة الماضية، وأكدت التعامل بمنتهى الحزم مع أمثال هؤلاء «حتى يكون المدانون منهم عبرة لغيرهم».وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران أعدمت الأربعاء الماضي عالماً نووياً يدعى روزبه وادي، أُدين بالتجسس لصالح إسرائيل، ونقل معلومات عن عالم نووي آخر قُتل في الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران في يونيو الماضي.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير للصحفيين في طهران اليوم: «جرى إسقاط التهم الموجهة إلى بعض المشتبه بهم العشرين وأُطلق سراحهم»، دون أن يذكر عددهم على وجه التحديد.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن جهانكير قوله: «لن يبدي القضاء أي تهاون تجاه الجواسيس وعملاء النظام الصهيوني. وسيجعل جميع المدانين منهم عبرة عبر إصدار أحكام رادعة». وأفاد بأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة بمجرد اكتمال التحقيقات.وزادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ جرى تنفيذ ما لا يقل عن 8 أحكام بالإعدام في الأشهر القليلة الماضية.وعلى مدى 12 يوماً في شهر يونيو، شنت إسرائيل ضربات جوية على إيران مستهدفة كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين ومنشآت نووية وأحياء سكنية. وردت إيران بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 1190 إيرانياً قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية، من بينهم 436 مدنياً و435 من أفراد الأمن. فيما أعلنت إسرائيل أن 28 شخصاً قتلوا في الهجمات التي نفذتها إيران.