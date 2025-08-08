رجحت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، اليوم (الجمعة)، عقد القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب يوم11 أغسطس الجاري.ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن العاصمة الإيطالية كانت أحد المواقع المقترحة لانعقاد القمة، إلا أن مصدرا أكد لوكالة «تاس» الروسية عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن عقد القمة الروسية-الأمريكية في روما، من دون الكشف عن الموقع البديل المحتمل.وكان نفس المصدر أفاد بأن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب قد يعقد في إحدى الدول العربية.وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن أن موسكو وواشنطن اتفقتا على ترتيب لقاء بين زعيمي البلدين خلال الأيام القادمة، وتم تحديد الأسبوع القادم كإطار زمني مبدئي، على أن يتم تحديد الموعد النهائي بناء على نتائج التحضيرات بين الجانبين.ومن المتوقع أن تهيمن حرب أوكرانيا على اللقاء المنتظر، إذ يسعى الرئيس ترمب إلى الحصول على تعهد من نظيره الروسي بوقف الحرب والدخول في مفاوضات ثنائية. وليس من المستبعد أن تتطرق القمة إلى العلاقات الروسية الأمريكية، والتي تشهد توترا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.وتوقعت صحيفة «ذا غلوب آند ميل» الكندية أن القمة المرتقبة قد تؤدي إلى تخفيف التوتر في العلاقات بين موسكو والغرب.وكتبت الصحيفة: «ما بدأ بضغوط اقتصادية أمريكية لدفع روسيا إلى صنع السلام مع أوكرانيا، ثم تصاعد إلى تهديدات نووية، انتهى بإعداد لقاء يشبه إلى حد كبير قمم الحرب الباردة السوفيتية الأمريكية بين ترمب وبوتين، حيث ستحدد نتيجة هذا اللقاء المصير المستقبلي لأوكرانيا».واعتبرت الصحيفة أن هذا اللقاء قد يمثل فرصة لتخفيف التوتر بين موسكو والغرب، لكنه سيثير قلق أوكرانيا، إذ ليس من الواضح بعد الثمن الذي سيكون ترمب مستعدا لدفعه مقابل هذا التحسن المحتمل.فيما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن المحادثات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب جرت دائما في أجواء ودية.واستقبل الرئيس بوتين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين يوم 6 أغسطس، وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد القمة قريبا، وأن الجانبين بدآ التحضيرات الفعلية للقاء.