أعلنت الرئاسة السورية اليوم (الخميس) عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالعاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الرئاسة التركية قولها إن الجانبين بحثا خلال اللقاء التطورات الإقليمية والعالمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، موضحة أن اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية عن مصادر دبلوماسية قولها: إن الشرع وفيدان سيقيّمان التقدم المحرز بمختلف مجالات التعاون بين تركيا وسورية خلال الأشهر الثمانية التي انقضت منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، إلى جانب التركيز على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وذكرت وسائل إعلام عربية أن فيدان سيناقش مع الرئيس الشرع ومسؤولين آخرين اتفاق العاشر من مارس المبرم بين مظلوم عبدي القائد العام لقوات سورية الديمقراطية والرئاسة السورية، إضافة إلى التعاون الاقتصادي خصوصاً في مجالات الطاقة، والبنى التحتية، وإعادة الإعمار.