ندّد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم (الثلاثاء)، بأشد العبارات بالجريمة البشعة التي ارتكبها مشرف ثقافي حوثي وقتله خالد عيسى حميدي الذي يعاني من اضطرابات نفسية كبيرة، مؤكداً أن المشرف الحوثي محمد مهيم هايشه أقدم على قتل حميدي على خلفية احتجاجات سلمية نفذها الضحية أمام منازل قيادات الحوثي بعد تدهور وضعه المعيشي.وقال الإرياني: هذه الجريمة النكراء، التي هزت محافظة الحديدة واليمن تفضح الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي، وتؤكد أنها لا تتورع عن سفك دماء الأبرياء وقمع المواطنين العزل، في الوقت الذي تتباكى فيه زيفاً على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بينما تمارس أبشع أنواع القتل والقمع والتجويع والإفقار بحق المدنيين، ضاربة عرض الحائط بكل القيم الدينية والإنسانية، كاشفاً اختطاف الحوثي لأكثر من 60 من أبناء مديرية المراوعة، الذين شاركوا في احتجاجات شعبية للمطالبة بالقبض على القاتل وتقديمه للعدالة.وأشار إلى أن اختطاف عدد من النشطاء الذين عبّروا عن إدانتهم للجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي محاولة لترهيب المجتمع وإسكات كل صوت يطالب بالعدالة والكرامة، مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالخروج عن صمتها، وإدانة هذه الجريمة النكراء، وسائر الانتهاكات والجرائم اليومية التي يرتكبها الحوثي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، والضغط للإفراج عن المختطفين، ودعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة الدولة، وحماية حقوق وحريات اليمنيين، وضمان الحياة الحرة والكريمة لهم.وكان الإرياني قد قال في وقت سابق أن الحوثي حول المساعدات الإنسانية الدولية إلى مصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب، محذراً من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الصراع.من جهة أخرى، طالبت رابطة أمهات المختطفين، اليوم، المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية بتحريك ملف المختطفين والمخفيين قسراً والإفراج عنهم بشكل عاجل، مؤكدة في وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز أن ملف المختطفين والمخفيين قسراً يُعد أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وإهمالًا، رغم فداحة المعاناة التي يعيشها المختطفون وذووهم منذ سنوات.وأشارت في بيان إلى أن عدد المختطفين المدنيين الموثقين لدى الرابطة بلغ 1,043 مختطفاً، وقد تجاوزت فترة اختطاف بعضهم أكثر من ثماني سنوات، ويعانون من ظروف لا إنسانية، في ظل غياب أفق سياسي وحل يُنهي مأساتهم، مبينة أن عدداً من المختطفين في السجن المركزي بصنعاء يعانون من حالات إسهال شديد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا، دون تقديم أي رعاية صحية، فيما يعيش المختطفون في معتقل الأمن المركزي ظروفاً صحية صعبة مشابهة، دون تدخل طبي أو اهتمام.