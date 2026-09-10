هي لم تكن لي

في هوايَ النِّصْفا

زادتْ فزدتُ لها المحبّةَ ضِعفا

أهدابُ عينَيْها

ظلالُ قصائدي

أفلا أنالُ منِ الأطايبِ قَطفا ؟

يا ليتَ عُمرَ الوصلِ

يَبقى هائماً

ونظلُّ نسكبُهُ ونحسو الصرفا

تشتاقُ لي

عند اللقاءِ فأرتجي

من ذلك الحُسنِ المُصَفّى غَرفا

تسري بقلبي

في الهوى ألحانُها

شغفًا بلحنٍ نارُهُ لا تُطفا

أنا ما رضيتُ لها

انقباضَ مودّةٍ

لكنْ بسطتُ من المودّةِ كفّا

فإذا تبدّتْ

والرّبيعُ يحوطُها

طربَ الفؤادُ وهامَ يبدعُ وصْفا

تختالُ كالغُصن ِ

الرطيبِ تغنُّجاً

وأميلُ كالنّاي المُسافرِ عَزفا

وتقولُ حينَ البُعدِ

سهواً زدتني

حُسناً فأُقسِمُ ما بلَغتُ النّصفا