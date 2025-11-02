بالتزامن مع إطلاق هاتف HONOR X9d 5G في السوق السعودية، أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي التعاون مع نادي الهلال لتقديم تجربة لا تُنسى خلال استراحة نصف الوقت للجماهير أثناء المباراة بين الهلال والشباب في ذي أرينا الرياض.

جاءت هذه الشراكة المميزة بين HONOR ونادي الهلال احتفالا بالإطلاق الرسمي لـ«الهاتف المقاوم للكسر والمُعزز بالذكاء الاصطناعي»، الجهاز الذي تم تصميمه خصيصا لتحمل الظروف غير المتوقعة وتحديات الحياة اليومية، مع الحفاظ على تصميم أنيق وجذاب وأداء قوي يواكب أعلى معايير التكنولوجيا الحديثة.

ومن خلال هذا العرض الاستثنائي والفريد من نوعه خلال استراحة نصف الوقت لمباراة الهلال والشباب في ذي أرينا الرياض، سعت HONOR إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير، حيث تحول الملعب بالكامل إلى منصة للإبداع والابتكار، مع إظهار القوة والتميز في آن واحد، وإتاحة فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بعروض مذهلة مزجت بين الترفيه والتقنية الحديثة.

عرض استثنائي بين شوطي المباراة للجماهير

خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، شهد المشجعون في الملعب عرضا مذهلا، حيث رُفع هاتف HONOR X9d 5G في الهواء بواسطة طائرة بدون طيار، وعُرض مباشرة على الشاشات العملاقة في الملعب.

قام مقدم العرض بإدارة عد تنازلي حماسي قبل إسقاط الجهاز من الأعلى.

وبمجرد هبوطه، عُرض الهاتف أمام الجمهور لإظهار متانته الفائقة وإثبات قدرة HONOR X9d 5G على تحمل جميع التحديات.

إلى جانب إبهار الجماهير بهذا العرض المميز، سلط العرض الضوء أيضا على التزام HONOR بتصميم هواتف ذكية تجمع بين القوة والجمال.

رقم قياسي رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية

ولزيادة الإثارة والتميز في هذا الحدث الاستثنائي، أطلّ ممثل من موسوعة غينيس للأرقام القياسية على أرض الملعب لتسليط الضوء على متانة HONOR X9d 5G الاستثنائية وتحقيقه رقما قياسيا عالميا كأعلى هاتف ذكي يُسقط من ارتفاع.

هذا الإنجاز المذهل برهن بكل وضوح على قوة ومتانة هاتف HONOR X9d 5G وموثوقيته، مؤكدا أن الهاتف ليس مجرد جهاز أنيق وعصري، بل هو أيضا رفيق موثوق يمكنه تحمل التحديات والصدمات غير المتوقعة، ما يجعله مثالا حقيقيا للجمع بين التصميم العصري والأداء القوي والمتانة الفائقة.

شراكة مبنية على القوة والتميز

تجاوزت شراكة HONOR مع نادي الهلال حدود الرعاية التقليدية، فهي قائمة على قيم مشتركة تمثلت في العمل الجماعي، والشغف، والقدرة على الصمود والتحدي.

سعت العلامتان معا إلى إلهام مجتمعاتهما، وتشجيعها على السعي وراء التميز، ودفع حدود الممكن نحو آفاق جديدة، بما يعكس روح الابتكار والإصرار التي تجمعهما.

قال السيد جيري، مدير شركة HONOR Device في المملكة العربية السعودية: «جمع التعاون مع نادي الهلال بين علامتين تجاريتين تتشاركان الشغف بالقوة والابتكار والأداء المتميز».

كما أضاف: «تم تصميم هاتف HONOR X9d 5G ليتحمل الظروف غير المتوقعة مع تقديم أداء فائق. وجعلت مشاركة هذا الإنجاز مع جماهير نادي الهلال عملية الإطلاق أكثر تميزا».

هاتف HONOR X9d 5G: الهاتف المقاوم للكسر والمُعزز بالـAI

تم تصميم هاتف HONOR X9d 5G الجديد للأشخاص الذين يعيشون حياتهم بكل حيوية ونشاط، ويجمع بين المتانة والأداء المتميز.

تميز الهاتف بمقاومته للصدمات والماء والحرارة، مع حصوله على شهادة الأداء المتميز الثلاثية المقاومة من SGS، وهي الأولى من نوعها في الصناعة، بالإضافة إلى شهادة الاعتمادية الشاملة 5 نجوم من SGS.

جاء الهاتف مزودا بأكبر بطارية في فئته بسعة 8300 مللي أمبير في الساعة، وقدرات تصوير مذهلة من خلال كاميرا 108 ميجابيكسل OIS مع الذكاء الاصطناعي ومحرر الصور AI Editor.

بفضل هيكله المتين والمتطور، صُمم الهاتف لتحمل المفاجآت غير المتوقعة دون التضحية بالمظهر الأنيق أو الأداء القوي، مما جعله مثاليا لكل من يسعى للجمع بين المتانة والتكنولوجيا المتقدمة.

من خلال هذا الحدث، أبرزت HONOR أن الابتكار الحقيقي يتجاوز حدود التكنولوجيا؛ فهو يتعلق بالتواصل مع الناس، ومشاركة التجارب التي لا تُنسى، والاحتفال باللحظات التي تلهم الجماهير وتجمع المجتمعات معا.