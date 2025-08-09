كشفت وزارة البلديات والإسكان الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد التي وافق عليها الوزير رئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية.وتضمنت الشروط ارتفاع المبنى ومساحته، والنطاق العمراني ومستوى الضوضاء، وتوفر مواقف السيارات، وقسَّمت المنازل إلى 3 فئات، تضم الفئة الأولى المباني السكنية التي لا يتجاوز ارتفاعها 23 متراً، وتضم وحدات مجهزة بالخدمات الأساسية والاختيارية، أما الفئة الثانية فهي المجمعات السكنية المكونة من عدة مبانٍ مستقلة كالفلل أو العمائر، محاطة بسور وبوابات أمنية وتحتوي على مرافق متكاملة تستوعب أعداداً أكبر من المقيمين، وتشمل الفئة الثالثة الكبائن المتنقلة المخصصة للإقامة المؤقتة في مواقع المشاريع، والمقيدة بترخيص تشغيلي ينتهي بانتهاء المشروع أو بعد عام كحد أقصى قابلة للتجديد، مع اشتراط أن يكون المشغل مرخصاً أو متعاقداً مع جهة متخصصة لإدارة وتشغيل السكن الجماعي.وتتراوح طاقات الفئات الاستيعابية من 500 إلى 10 آلاف فرد.وأن يتكوّن السكن من دور فأكثر، ولا يزيد ارتفاعه عن 23 متراً، ومن مجموعة من المباني المستقلة المحاطة بسور خارجي، وله بوابات أمنية وحراسة، ويُطلق على الوحدات السكنية التي يمكن حملها ونقلها اسم «الكبائن المتنقلة»، وهي مؤقتة ومرتبطة بالعمالة داخل المشاريع.وتتضمّن شروط المبنى السكني أن لا تزيد طاقته الاستيعابية عن 500 فرد، مع وجود مشرف سعودي متفرغ للعمل، ومسؤول عن السكن ومرافقه، كما يجب أن لا تقل مساحة الفرد في غرفة النوم عن 4 أمتار مربعة بحد أقصى 10 أفراد في كل غرفة، وتوفّر مطبخين ومرحاض ومغسلة وحمام لكل 8 أفراد، وغرفة للاستراحة وغرفة لغسيل الملابس، ووسائل التكييف والتدفئة، ومياه الشرب، وخدمات النظافة والصيانة ومكافحة الحشرات.وأن لا تزيد طاقته الاستيعابية عن 10 آلاف فرد، مع وجود مشرف سعودي متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن ومرافقه، كما يجب أن لا تقل مساحة الفرد في غرفة النوم عن 4 أمتار مربعة بحد أقصى 10 أفراد في كل غرفة، وتوفّر مطبخين لكل دور، ومرحاض ومغسلة وحمام لكل 8 أفراد، ومصلى، وغرفة لغسيل الملابس، ووسائل التكييف والتدفئة، ومياه الشرب، وخدمات النظافة والصيانة ومكافحة الحشرات، وغرفة إسعافات لكل 1000 فرد، وعيادة طبية لكل 5 آلاف فرد.ويُشترط للكبائن المتنقلة أن لا تزيد طاقتها الاستيعابية عن 10 آلاف فرد، مع وجود مشرف سعودي متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن ومرافقه، كما يجب أن لا تقل مساحة الفرد في غرفة النوم عن 4 أمتار مربعة بحد أقصى 10 أفراد في كل غرفة، وتوفّر مطبخ مركزي، ومرحاض ومغسلة وحمام لكل 8 أفراد، وغرفة للعزل الصحي، ومصلى، وغرفة لغسيل الملابس، ووسائل التكييف والتدفئة، ومياه الشرب، وخدمات النظافة والصيانة ومكافحة الحشرات، وغرفة إسعافات لكل 1000 فرد، وعيادة طبية لكل 5 آلاف فرد.وتشمل متطلبات الترخيص للسكن الجماعي للأفراد الاشتراطات الفنية والقانونية، وتوفير خدمات الصيانة الدورية والنظافة العامة، واستخدام المرافق المشتركة مثل المصاعد والمواقف، وضمان توفر خدمات الطوارئ مثل الإنذار ضد الحريق وأجهزة الإسعاف الأولية.وتوفير محطات وقود (بنزين وديزل) بما لا يقل عن عددها في مراكز الخدمة المعتمدة، إضافة إلى محطات شحن كهربائي ومراكز صيانة متخصصة للمركبات، وتوفير مناطق مخصصة للأنشطة التجارية والخدمات العامة تشمل محلات، ومطاعم، وصيدليات، إضافة إلى أماكن انتظار مظللة، وشبكة طرق داخلية تربط المرافق، مع مسارات مشاة ودراجات، ومواقف سيارات مهيأة لاستيعاب المركبات الكبيرة والصغيرة، ووجود مرافق ترفيهية متنوعة كالمنتزهات والمسطحات الخضراء والملاعب، مع توفير خدمات الأمن والسلامة على مدار الساعة، ونظام إنارة يغطي كامل الموقع، وتوفير خدمات البنية التحتية المتكاملة بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، إضافة إلى أنظمة تصريف مياه الأمطار، وضمان سهولة وصول فِرَق الطوارئ، وتخصيص مناطق مهيأة لذوي الإعاقة وتوفير ممرات ومداخل آمنة، مع تخصيص موقف واحد لكل 100 فرد، ومواقف حافلات تتسع لـ 50% من السكان، وموقف خاص لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد.وتوفير مرمى للنفايات في المباني أكثر من 4 أدوار. وفي ما يخص الكبائن المتنقلة ومواصفاتها، يجب أن تكون مزودة بأنظمة كهرباء وإضاءة وخيارات تكييف وتهوية، وتوصيلات سباكة وحمامات حَسَب الحاجة، مع إمكانية تركيب مولد أو ألواح شمسية، مع مراعاة معايير الأمان والنقل والخضوع لاختبارات كهربائية وميكانيكية وفحص تسربات وعزل، مع صيانة دورية واعتماد المواصفات المحلية.