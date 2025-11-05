أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، استكمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (EPR2025)، الذي تستضيفه المملكة وتنظمه الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، تحت شعار: «بناء المستقبل في عالم متطور».

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ومناقشة التحديات التقنية والتنظيمية.

ويستعرض المؤتمر أحدث التطورات والابتكارات العلمية والحلول في الكشف والحماية في هذا المجال، بما يسهم في تطوير قدرات الدول الأعضاء وتعزيز استدامة منظومات الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي، وتحديد أولويات العمل المستقبلية لتطوير منظومات الطوارئ وفقا للمتغيرات العالمية المتسارعة.

ويأتي هذا المؤتمر، تأكيداً على حرص المملكة واهتمامها بمجالات الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، وتعزيز مكانتها الدولية في هذا الجانب، ودعمها المتواصل للجهود العالمية الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات وفقاً لأعلى المعايير الدولية.