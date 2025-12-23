نعى الفنان المصري أحمد الفيشاوي والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي بكلمات مؤثرة، بعد يومين من رحيلها المفاجئ إثر وعكة صحية، بعد أن تغيب عن حضور الجنازة لارتباطه بالسفر.

كلمات مؤثرة

ونشر الفيشاوي صورة لوالدته الراحلة عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، وعلّق عليها قائلاً: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كلمات مؤثرة من الفيشاوي في نعي والدته.

رسالة حزن

كما عبر عن بالغ حزنه واشتياقه لوالدته بكلمات مؤثرة، قائلاً: «هتوحشيني يا سمسم، هعيش أيام بقية حياتي زعلان عليكي.. هتوحشيني، إلى اللقاء يا عروسة الجنة».

سمية الألفي مع نجلها.

سبب غيابه عن الجنازة

وكان أحمد الفيشاوي قد غاب عن حضور جنازة والدته، وكشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي في تصريح لـ «عكاظ» سابقاً السبب، مؤكداً أن الفيشاوي كان خارج مصر بسبب ارتباطات فنية مسبقة، إلا أنه بادر فور علمه بخبر الوفاة بحجز رحلة عودة عاجلة.