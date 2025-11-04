أكدت وزارة التعليم، أن عملية التسكين في الهيكل التنظيمي لا تؤثر على إجراءات الترقية المعتمدة ولا تمس الأهداف الوظيفية أو المزايا المالية للموظف. وحذرت الوزارة، من أن الموظفين غير المسكّنين لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الذاتية في نظام فارس.

وأوضحت الوزارة، عبر دليل الأسئلة الشائعة، أن أبرز أهداف التسكين تتمثل في ربط الدور الفعلي للموظف بالموقع التنظيمي، وتحديد مرجعيته الإدارية وفق الهيكل المعتمد، إضافة إلى تنظيم توزيع الموظفين بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي في كل جهة، وربط الصلاحيات بالأدوار الفعلية، وصولاً إلى رفع مستوى الحوكمة والمساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبيّنت الوزارة، أن تنفيذ التسكين يتبعه تحديث بيانات الموظف في نظام فارس، وربطه بالوحدة التنظيمية الفعلية التي يتبع لها، وتحديد دوره داخلها بدقة، مؤكدة في الوقت نفسه، أن التكليفات القائمة لن تتأثر بالإجراء، إذ يستمر المكلفون في أعمالهم حتى انتهاء تكليفهم النظامي.

وأشارت إلى أن الجهة المختصة بتحديث الأدوار الفعلية للموظفين هي إدارة التوظيف والخدمات بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية في الوزارة، إلى جانب إدارات الموارد البشرية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

يشار إلى أن التسكين، الذي بدأ تطبيقه في وقت سابق، يُعد إجراء تنظيمياً يُعنى بتحديد مرجعية الموظف الإدارية في نظام فارس، والمهمات الفعلية التي يؤديها على أرض الواقع.