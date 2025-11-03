الذهب يواصل الصعود في السعودية مع ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 4024 دولاراً

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم ارتفاعاً ملحوظاً متأثرة بصعود الأونصة عالمياً إلى 4024.18 دولار، بزيادة 24.99 دولار عن إغلاق أمس، وهو أعلى مستوى تسجله الأسعار منذ بداية الربع الرابع من العام الجاري.

أبرز المؤشرات

ارتفاع سعر سبائك الذهب عيار 24 لتراوح بين 533.70 ريال للغرام الواحد و14,737 ريال للأوقية.

سبائك 10 غرامات بلغت نحو 4,987 ريال، بينما وصلت الـ50 غراماً إلى 24,598 ريال.

أما السبائك الكبيرة (كيلو) فارتفعت قيمتها إلى 488,573 ريال، ما يعكس توجه المستثمرين نحو التحوّط بالأصول الثابتة.

يرى مختصون أن الارتفاع الحالي مرتبط بتزايد المخاوف العالمية حول تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الثقة في العملات الورقية، إضافة إلى عودة الطلب على الذهب كملاذ آمن بعد تقلبات أسواق الأسهم والطاقة.

وفي السوق المحلية، يتوقع تجّار الذهب استمرار النشاط خلال الأسبوع الجاري مدفوعاً بالمناسبات الاجتماعية وارتفاع الطلب على السبائك الصغيرة لغرض الادخار الفردي.

الذهب يواصل مساره الصاعد في السعودية، مدعوماً بعوامل عالمية ومحلية، وسط ترقّب لمستويات جديدة قد تُسجَّل مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للأونصة.