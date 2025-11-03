اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات جديدة لتنظيم أنشطة العربات المتنقلة، لرفع كفاءة الممارسات الصحية والغذائية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم الفرص الاستثمارية لروّاد الأعمال. ونصّت الاشتراطات على تحديد مواقع مخصصة لوقوف العربات المتنقلة، ضمن مواقع تابعة للأمانات أو الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو المواقع الاستثمارية أو الحاضنات البلدية، مع الالتزام بمسافات آمنة لا تقل عن 10 أمتار من محطات الوقود، ومنع التوقف داخل الأحياء السكنية أو قرب مخارج الطوارئ أو مصادر التلوث البيئي.

وتوفير تجهيزات أساسية مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، إلى جانب أنظمة تهوية وتكييف تمنع تكاثف الأبخرة وتحافظ على درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل العربة، إضافة إلى تطبيق اشتراطات العزل الحراري، والإضاءة المناسبة، ووسائل السلامة.

وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات التشغيلية للعربات المتنقلة تلزم بالحصول على التراخيص وتصاريح المواقع من الجهات المعنية، ومنع استخدام مكبرات الصوت أو التدخين داخل العربة، والالتزام بساعات العمل المحددة وعدم ممارسة النشاط خارج نطاق العربة، إضافة إلى توفير صندوق إسعافات أولية وتطبيق معايير نظافة صارمة.

وأكدت البلديات أن العربات الغذائية تخضع لمتطلبات دقيقة تتعلق بسلامة الأغذية، تشمل استخدام المياه الصالحة للشرب، وتوفير تجهيزات مخصصة لتحضير وغسل الخضراوات والفواكه، ومنع تحضير «الصلصات» داخل العربة، والالتزام باشتراطات التبريد والتسخين وإذابة التجميد.