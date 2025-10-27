‏التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، وفد علماء السودان، بحضور رئيس وزراء السودان الدكتور كامل الطيب إدريس.

‏ويأتي اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها الأمين العام لجمهورية السودان، التي شهدَت لقاءاتٍ عدة واتفاقياتٍ ثُنائيةً حول جُملة من القضايا الشرعية والاجتماعية والثقافية والإغاثية والتنموية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك، لا سيّما دور العلماء في تعزيز اللُّحمة الوطنية والوعي الدينيّ لدى كافّة مكوّنات المجتمع السوداني.