نظمت أمانة منطقة جازان، ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي، ملتقى «جازان الخضراء»، الذي يمثل مبادرة رائدة تهدف إلى ترسيخ مفهوم البيئة الخضراء ودعم المبادرات الفاعلة لزيادة الرقعة النباتية وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في المنطقة،

بحضور مدير عام الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي بالأمانة المهندس أحمد بن سالم خواجي، ومدير الإرشاد الزراعي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس أحمد زيلعي، وعدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية، ومديري المشاركة المجتمعية بالبلديات المرتبطة والقطاعات الخاصة والقطاع غير الربحي ذات الاختصاص، والمهتمين بالمجال الزراعي، وجمع كبير من المتطوعين والمتطوعات.

وشهد الملتقى جلسة حوارية ثرية بعنوان «التنمية الزراعية في منطقة جازان»، تناولت سبل تطوير القطاع الزراعي، واستعرضت دور الجهات المشاركة في دعم المزارعين وتمكين المشاريع الزراعية المستدامة، بهدف تحقيق أمن غذائي وبيئي مستدام للمنطقة.

كما تضمن الملتقى ورشة عمل تدريبية متخصصة تحت عنوان «غرس ونماء»، هدفت إلى تعزيز ثقافة الزراعة والعناية بالنباتات وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة، حيث تم خلالها توزيع الشتلات الزراعية على الحضور، لتشجيعهم على المساهمة الفعلية في تخضير المنطقة.

وصاحب الملتقى معرض اشتمل على مشاركة فاعلة من عدد من الأركان التفاعلية للجمعيات ذات الاختصاص، وركن فريق غيث التطوعي، وركن خاص بالشتلات والطفل، إضافة إلى مشاركات من القطاعات الخاصة، ما أضفى بعداً تفاعلياً وغنياً على الحدث.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم الجهات المشاركة والداعمين نظير جهودهم ومساهمتهم في إنجاح فعاليات الملتقى، وذلك بتقديم شهادات الشكر والدروع التذكارية.