ضبطت أمانة منطقة الجوف ممثلة في إدارة الرقابة الصحية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء 350 جهازا طبيا و5600 مستحضر تجميلي وصحي، إضافة إلى 200 علبة حليب أطفال، خلال مداهمة مستودع مخالف بمدينة سكاكا.

وأوضح المتحدث باسم الأمانة عمر الحموان أن الفرق المختصة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء ضبطت مستودعا يحتوي على منتجات مخالفة في منشأة غير مرخصة داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة سكاكا.

وأكد الحموان التحفظ على جميع المضبوطات بالموقع وإغلاق المنشأة تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف خلال الفترة القادمة بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.