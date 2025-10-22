رأس مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر القمة الدولية للشرطة (IPS 2025)، الذي عُقد في مدينة سيئول بجمهورية كوريا الجنوبية، بتنظيم من الوكالة الوطنية للشرطة الكورية (KNPA)، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الأمن وإنفاذ القانون، يجتمع فيه قادة الشرطة والأمن من مختلف دول العالم، وممثلو المنظمات الدولية والخبراء الأمنيون ومراكز البحوث، لمناقشة القضايا الأمنية المستجدة والتحديات العابرة للحدود، والأمن السيبراني والتحول الرقمي والابتكارات التقنية المؤثرة في العمل الأمني.

وتناولت جلسات القمة عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها تحالفات الشرطة لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، ومستقبل الاستجابة الشرطية في ظل الذكاء الاصطناعي، وحوكمة الشرطة العالمية، إلى جانب الاجتماعات الثنائية والورش والمعرض الأمني المصاحب.