في سياق تعزيز التعاون العدلي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا؛ التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نظيره الإيطالي كارلو نورديو، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا.

وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التشريعات والأنظمة العدلية؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة في البلدين.

واستعرض الدكتور الصمعاني أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لا سيما في مجالات التشريعات المتخصصة.

كما أشار إلى عدد من الإصلاحات التي تشهدها المنظومة العدلية، ومن ذلك تفعيل منظومة العدالة الوقائية، وتعزيز الضمانات وترسيخ مبادئ الشفافية من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة ونشر الأحكام.

ووقع الوزيران مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في النظم القضائية وتطوير الكفاءات المهنية للقضاة ومنسوبي القطاعات العدلية؛ بما يعزز التكامل وتبادل الخبرات بين البلدين.