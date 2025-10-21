«الالتزام البيئي»: انطلاق التمرين التعبوي «استجابة 18» في سواحل المنطقة الشرقية.. غداً

ينطلق التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت «استجابة 18» غداً (الأربعاء)، وذلك في المنطقة الشرقية على سواحل محافظة الجبيل، بافتراض وقوع حادثة للناقلات والسفن التجارية ينتج عنها تسرب محتمل لكميات كبيرة غير محددة من الزيت والمواد الضارة، منطلقاً من ميناء الجبيل التجاري بإشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام، وبمشاركة نحو 46 جهة من القطاع الخاص والحكومي والقطاع الثالث، من ضمنها وزارة الطاقة ممثلة في أرامكو ومرافق والشركة السعودية للكهرباء القطاع الشرقي، إضافة إلى شركة سيل الشريك الإستراتيجي للمركز، إلى جانب منظمة وزارة الداخلية ممثلة في إمارة المنطقة الشرقية وحرس الحدود والأمن البيئي والدفاع المدني والهلال الأحمر، والقوات البحرية الملكية السعودية، والهيئة العامة للموانئ ممثلة في ميناء الجبيل التجاري.

ويهدف التمرين لتحقيق أقصى درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي تلوث بحري في شواطئ المملكة، وذلك وفقاً للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت.

وتشمل فرضية التمرين تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في المنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 46 جهة حكومية وخاصة ذات صلة بالمجالات المعنية بهذا التمرين.