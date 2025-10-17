التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في محافظة جدة اليوم، عضو مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية الشيخ نور الحق قادري، الذي يزور المملكة حاليًا.

وخلال اللقاء بحث المجالات المشتركة، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي.

ونوّه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والعلاقات القائمة على أسس الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه، أثنى الشيخ قادري على الجهود التي تبذلها القيادة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.