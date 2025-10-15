المملكة تتسلّم جائزة التقدير الفني العالمية من منظمة «الفاو» لاختيار برنامج «ريف السعودية»

تسلّمت المملكة العربية السعودية اليوم، جائزة التقدير الفني العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، تحت فئة (المشاريع الرائدة في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي)، التي حصل عليها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، أكبر برنامج تنموي زراعي على مستوى العالم، لتميزه في تطبيق أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة في تعزيز الأمن الغذائي وحول نظم الأغذية الزراعية.

وتسلّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الجائزة باسم المملكة، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما - احتفالات «الفاو» بمرور 80 عاماً على تأسيس المنظمة، بالتزامن مع النسخة الخامسة من منتدى الأغذية العالمي، خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من جهات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتم تسليم الجائزة في إطار التعاون الفني بين منظمة «الفاو» والمملكة لتحقيق التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس الفضلي، أن هذه الجائزة تأتي تقديراً لجهود المملكة الرائدة في تطوير القطاع الزراعي الريفي، والتعاون البناء بين الوزارة والمنظمة، موضحاً أن الجائزة تسهم في إبراز النموذج الرائد للمملكة في التنمية الزراعية المستدامة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعكس تميزها في تعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجالات الأمن الغذائي، والتنمية الريفية، والاستدامة البيئية.

يُشار إلى أن برنامج «ريف السعودية»، نجح في تمكين ما يزيد على ٨٠ ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة، وقدّم دعماً مالياً مباشراً للمستفيدين في قطاعاته الثمانية بأكثر من ٣ مليارات ريال خلال السنوات الخمس الماضية؛ ما أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى دخل المزارعين، وتوفير أكثر من ٧٠ ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى زراعة أكثر من ١٥ مليون شتلة زراعية، ودعم نحو ٢٥٠ مليون كيلوغراماً من الإنتاج الزراعي.