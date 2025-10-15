التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان والوفد المرافق له.

ودشن خلال الاستقبال، (89) مشروعًا تعليميًا بتكلفة تجاوزت (290) مليون ريال، ووضع حجر الأساس لـ(24) مشروعًا بلغت تكلفتها (754) مليون ريال.

وأكد أمير جازان أن هذه المشروعات تعكس الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة بتطوير التعليم، وتوفير بيئات تعليمية متكاملة تُسهم في إعداد جيل واعٍ ومتعلم ومنافس عالميًا، وقادرٍ على خدمة دينه ووطنه.

وأشاد بجهود وزير التعليم وقيادات الوزارة والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في تطوير البيئة التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات، بما يحقق تطلعات القيادة.

وشملت المشروعات، التي تم تدشينها اليوم، إنشاء (8) مشروعات هندسية بواقع (146) فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تفوق (4000) طالب وطالبة، وتأهيل (34) مبنى مدرسيًا في مجمعات الإسكان، إلى جانب تأهيل (13) مبنى في المحافظات الحدودية، وإنشاء (5) صالات رياضية، وتحويل (12) مبنى إداريًا إلى مدارس، إضافة إلى تنفيذ الصيانة الطارئة لـ(29) مبنى مدرسيًا، وتحسين خدمات النقل المدرسي في القطاع الجبلي «فيفاء – الريث» من خلال توفير أكثر من (100) حافلة مدرسية.

كما شملت المشروعات، وضع حجر الأساس لـ(24) مشروعًا تعليميًا بتكلفة إجمالية بلغت (754) مليون ريال، شملت إنشاء (9) مبانٍ مدرسية ضمن مشروعات الإسكان بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بواقع (236) فصلًا دراسيًا، وبطاقة استيعابية تتجاوز (7000) طالب وطالبة، وإنشاء (8) صالات رياضية، إلى جانب عقود خدمات المرافق المتكاملة، وتأهيل (6) مبانٍ مدرسية.

من جانبه، قدّم وزير التعليم، الشكر والتقدير للقيادة على دعمها المستمر للتعليم، ولأمير منطقة جازان على اهتمامه ومتابعته لمشروعات التعليم بالمنطقة، معتبرًا أن ذلك يجسّد حرص القيادة على تطوير التعليم والارتقاء بجودته في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن هذه المشروعات تأتي ثمرةً للتكامل بين وزارة التعليم وشركة «تطوير للمباني»، لدعم البيئة التعليمية، ورفع جودة المخرجات، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع التعليم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حضر اللقاء ومراسم التدشين، وكيل إمارة جازان وليد بن سلطان الصنعاوي.