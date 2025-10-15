تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، انطلقت، أمس (الثلاثاء)، في جامعة الملك عبدالعزيز، الندوة الدولية «شجاعة العربية: مقاربات لغوية ومعرفية»؛ التي ينظمها وقف لغة القرآن الكريم بالجامعة بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.واستهل الحفل بكلمة لرئيس الجامعة رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم الدكتور طريف يوسف الأعمى، أكد فيها أن تنظيم الندوة يجسّد عناية المملكة باللغة العربية؛ بوصفها لغة الهوية المعرفية والحضارية، وأداة تأسيس للفكر والإبداع وبناء الوعي الإنساني. مشيراً إلى أن اللغة العربية تمتلك عناصر القوة والتجدد والقدرة على التفاعل مع العصر، واصفاً إياها بأنها «لغة تملك شجاعة المواجهة والتأثير، وليست مجرد أداة للتواصل، بل وعاء فكر وتاريخ وإنسان».وأوضح الأعمى أن الندوة تسعى إلى تقديم قراءة علمية عميقة لمفهوم «شجاعة العربية» من خلال محاورها المتخصصة، التي تتناول قدرة العربية على التكيف مع التحولات اللغوية المعاصرة، والانفتاح على التعليم الرقمي، والتفاعل مع الثورة التقنية والصناعة المعجمية الحديثة، واستجابتها لمتطلبات التعريب والترجمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز حضورها عالمياً ويواكب متطلبات التنمية المعرفية.وتضمّن الحفل عرضاً مرئياً استعرض مشاريع وبرامج وقف لغة القرآن الكريم، ثم أُلقيت قصيدة شعرية للدكتور محمد علي العمري عبّر فيها عن مكانة العربية وعمق حضورها الثقافي وثرائها الدلالي والبياني.عقب ذلك، ألقى الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله صالح الوشمي كلمةً أكد فيها أن التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز يأتي ضمن جهود المجمع لتعزيز مبادرات خدمة اللغة العربية ودعم حضورها في التعليم والبحث العلمي ومجالات التقنية والابتكار. مشيراً إلى أن المجمع قدّم برامج ومبادرات نوعية شملت بناء مدوّنات لغوية وتطوير منصات رقمية وإطلاق معاجم متخصصة، إضافة إلى شراكات وطنية تُسهم في تمكين العربية وتعزيز استخدامها المؤسسي.دعم المبادرات الوطنيةكما شهد الحفل عدداً من الجلسات الحوارية، إذ تناولت الجلسة الافتتاحية «أهمية اللغة العربية وسبل النهوض بها»، التي حضرها عدد من القيادات الفكرية والعلمية، من بينهم إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح عبدالله بن حميد، ووزير الإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز خوجة، والأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية سابقاً الدكتور عبدالعزيز السبيل، إلى جانب نخبة من العلماء والباحثين. فيما ناقشت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان «قراءة في بناء المفهوم وأبعاده» منهجيات دراسة مفهوم شجاعة العربية وأبعاده المعرفية واللغوية.واختُتم حفل الافتتاح بتكريم الجهات المشاركة والمتحدثين، وسط تأكيد المشاركين أهمية دعم المبادرات الوطنية التي تُعنى باللغة العربية وتمكينها عالمياً وتعزيز حضورها في عصر التحول الرقمي.