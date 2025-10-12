يرعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يوم 28 أكتوبر الجاري، حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025م في الرياض، وتنظمها المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.

وثمّن مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج رعاية وزير الداخلية للبطولة التي تُقام لأول مرة في المملكة، وتزامنها مع مرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسّد مكانة المملكة وجهةً عالميةً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتعكس صورتها الإيجابية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن البطولة، التي ستقام في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، تمثّل منصة دولية لتطوير مهنة الإطفاء والإنقاذ وتحسين مهارات العاملين فيها، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، واستعراض أحدث التقنيات العالمية في مجال السلامة والحماية المدنية.

مبيناً أن البطولة ستشهد مشاركة وفود رسمية من 22 دولة، وأكثر من 300 مشارك، سيتنافسون في أربع مسابقات، تشمل سباق قفز الحواجز 100م، والسباق التتابعي 400م، وتسلق البرج بالسلالم، وسباق المكافحة.