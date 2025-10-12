أوضح المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر لـ«عكاظ» تحديد مواقع التخييم بمنطقة المدينة المنورة والاشتراطات والغرامات على المخالفين، وحدد المركز 118 مخيماً برياً موزعة على عدة مواقع، منها متنزه البيضاء الوطني، ومتنزه أبا الجود البري، ومتنزه القاع الوطني، و61 مخيماً في عدة غابات منها موقع السدارة بمنطقة بدر، ووادي غراب بالحناكية، والسدة بوادي الفرع، ووادي ملل بالمدينة المنورة، وجبل أدقس بالمدينة المنورة، فيما وضع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر اشتراطات لإصدار تصريح المخيمات والضوابط العامة والإجـراءات التي تحـدد ممارسة النشاط.ويحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على تصريح، ويصدر التصريح بعد سداد المقابل المالي إن وُجد، ويصدر المركز التصريح متضمناً الاشتراطات المطلوبة، ويلتزم المصرح له بالضوابط والاشتراطات والمسوغات التي تخول الشخص لتقديم الطلب وتعبئة نموذج طلب التصريح، وتوفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني، والعنوان الوطني، والهوية الوطنية، ويحق لصاحب التصريح تأجير المخيم، ويحق للمركز إلغاء التصريح في حال مخالفة أحكام نظام البيئة أو اللائحة التنفيذية، كما يحق للمركز سحب التصريح إذا كانت البيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع ويلتزم حامل التصريح بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له، مع الابتعاد عن الطرق السريعة، وخطوط الضغط العالي للكهرباء، ومنشآت الخدمات العامة الاتصالات، الكهرباء، النفط، محطات الوقود، بمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر. والحد الأعلى لمساحة موقع المخيم الواحد 2000 متر مربع، ولا تتجاوز مدة التخييم ثلاثة شهور ولا يحق للمستفيد الواحد الحصول على أكثر من مخيم في كافة المواقع المخصصة للتخييم، ويمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية.