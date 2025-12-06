حذر المركز الوطني للأرصاد من بدء الحالة المطرية في معظم مناطق المملكة اعتبارًا من السبت 6 ديسمبر الجاري، إذ تتعرض مناطق واسعة لهطولات أمطار رعدية تتفاوت بين المتوسطة والغزيرة، مع توقع اشتدادها على عدد من المحافظات خلال الأيام القادمة، واحتمالية جريان السيول وارتفاع الأمواج وتساقط البرد في بعض المواقع.
وأكدت التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة لمدة 6 أيام، حتى يوم الخميس 11 ديسمبر 2025م، ضمن نطاق جوي واسع يشمل معظم مناطق المملكة.
إنذارات جوية
و بين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية تغطي مناطق المملكة بدرجات متفاوتة من الغزارة، و دعا المركز إلى متابعة التقارير والإنذارات الجوية عبر موقع المركز وتطبيق «أنواء» وحساباته الرسمية، نظراً لاتساع رقعة الحالة وتعدد الظواهر المصاحبة لها.
وتوقع المركز أن الأمطار الخفيفة تراوح بين 1 و4 مليمتر في الساعة، والمتوسطة بين 5 و9 مليمتر في الساعة، وتتجاوز الأمطار الغزيرة بين 10 – 50 مليمتر في الساعة وقد تزيد على ذلك، مصحوبة برياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر/ساعة، مع احتمالات لتشكل السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل وتكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية في بعض المناطق.
فترات زمنية مختلفة
و من المناطق التي تشهد الأمطار منطقة تبوك، حيث تبدأ الحالة السبت وحتى الاثنين 8 ديسمبرالجاري و تتضمن أمطارًا غزيرة على حقل ونيوم والبدع يومي السبت والأحد، وتتأثر تبوك وضباء وتيماء من الأحد 7 ديسمبر حتى الأربعاء 10 ديسمبر بأمطار غزيرة تمتد شدة تأثيرها إلى يومي الأحد والاثنين. و تهطل أمطار غزيرة على الوجه وأملج خلال الفترة نفسها.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة، أمطاراً بدءاً من الأحد 7 ديسمبر وتستمر حتى الأربعاء 10 ديسمبر، و تتعرض العلا وينبع وبدر والعيص لأمطار غزيرة تشتد خلال فترات زمنية مختلفة، فيما تتأثر المدينة المنورة وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع بأمطار غزيرة حتى يوم الثلاثاء في بعض المحافظات.
هطولات متوسطة إلى غزيرة
و تتأثر منطقة مكة المكرمة بالحالة المطرية بدءاً من يوم الاثنين إلى الأربعاء، و تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة والطائف وميسان وأضم ورابغ وخليص وبحرة والكامل والجموم، بينما تتأثر الليث والقنفذة والعرضيات يومي الأربعاء والخميس بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتمتد الهطولات المتوسطة إلى محافظات تربة والموية والخرمة.
كما تشهد منطقة الجوف السبت أمطاراً غزيرة على القريات وطبرجل يومي السبت والأحد، يعقبها أمطار متوسطة إلى غزيرة من الاثنين إلى الأربعاء، بينما تشهد سكاكا ودومة الجندل أمطارًا غزيرة من الأحد إلى الأربعاء.
وفي الحدود الشمالية، تهطل أمطار غزيرة على طريف يومي السبت والأحد، يعقبها أمطار متوسطة إلى غزيرة من الاثنين إلى الأربعاء، فيما تتأثر عرعر ورفحاء والعويقيلة بأمطار متوسطة إلى غزيرة طوال الفترة من الأحد إلى الأربعاء.
و تشهد منطقة عسير يومي الأربعاء والخميس أمطاراً متوسطة على أبها وخميس مشيط والنماص وتنومة ورجال ألمع وبارق ومحايل عسير والمجاردة وبلقرن، كما تتعرض المنطقة الشرقية لأمطار متوسطة إلى غزيرة على حفر الباطن والخفجي في الفترة ذاتها. وتشمل الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة منطقة الباحة ومحافظاتها بلجرشي والمندق وقلوة وبني حسن والقرى والمخواة والحجرة وغامد الزناد.
ومن المناطق التي تتأثر بالحالة المطرية منطقة الرياض، و يتوقع أن تشهد أمطاراً متوسطة يومي الأربعاء والخميس على الدوادمي وعفيف والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق ورماح، و تشهد القصيم من الاثنين إلى الأربعاء أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تمتد على بريدة وعنيزة ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعيون الجواء والمذنب والشماسية والأسياح وأبانات والرس وعقلة الصقور والنبهانية وضريه.
و تتأثر منطقة حائل بأمطار غزيرة من الأحد إلى الأربعاء على حائل والغزالة والشملي والحائط والشنان وبقعاء وسميراء والسليمي وموقق، بينما تهطل أمطار متوسطة على منطقة جازان يومي الأربعاء والخميس على الريث وهروب والدائر والعيدابي وفيفاء والعارضة والحرث.
«الدفاع المدني» يدعو للحيطة والحذر
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة التقيّد بالإرشادات الوقائية خلال تأثير الحالة المطرية، مشددة على أهمية البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى الخميس القادم.
و نبهت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل العاصمة المقدسة وجدة والكامل والجموم والطائف وميسان وأضم ورابغ وخليص وبحرة والليث والقنفذة والعرضيات وتربة والموية والخرمة. و قد تُسجَّل أمطاراً متوسطة على منطقة الرياض تشمل الدوادمي وعفيف والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق ورماح.
جريان سيول وتساقط برد
وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، إضافة إلى أمطار متوسطة على منطقتي عسير وجازان.
ودعت المديرية الجميع إلى التقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء هطول الأمطار، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ خلال الحالة المطرية.
The National Center of Meteorology has warned of the onset of rainy conditions in most regions of the Kingdom starting from Saturday, December 6, as vast areas are expected to experience thunderstorm rains varying from moderate to heavy, with expectations of intensification in several governorates over the coming days, and the possibility of flash floods, rising waves, and hail in some locations.
The forecasts issued by the National Center of Meteorology confirmed that the rainy conditions will continue for 6 days, until Thursday, December 11, 2025, within a broad atmospheric scope covering most regions of the Kingdom.
Weather Alerts
The National Center of Meteorology indicated that the rainy conditions will cover the regions of the Kingdom with varying degrees of intensity, and urged the public to follow weather reports and alerts through the center's website, the "Anwa" application, and its official accounts, due to the widespread nature of the situation and the variety of accompanying phenomena.
The center predicted that light rains would range between 1 and 4 millimeters per hour, moderate rains between 5 and 9 millimeters per hour, and heavy rains could exceed 10 to 50 millimeters per hour, possibly more, accompanied by descending winds that could reach speeds of 60 kilometers per hour, with chances of flash floods, hail, and rising waves along the coasts, as well as the formation of funnel clouds or waterspouts in some areas.
Different Time Periods
Among the areas experiencing rain is the Tabuk region, where the conditions will begin on Saturday and continue until Monday, December 8, including heavy rains in Hegra, Neom, and Al-Bad'a on Saturday and Sunday. Tabuk, Al-Daba, and Al-Tayma will be affected by heavy rains from Sunday, December 7, until Wednesday, December 10, with the intensity extending into Sunday and Monday. Heavy rains will also fall on Al-Wajh and Umluj during the same period.
The Medina region will witness rains starting from Sunday, December 7, continuing until Wednesday, December 10, with Al-Ula, Yanbu, Badr, Al-Ais experiencing heavy rains intensifying at different times, while Medina, Khaybar, Al-Hanakia, Al-Mahd, and Wadi Al-Far will experience heavy rains until Tuesday in some governorates.
Moderate to Heavy Rainfall
The Makkah region will be affected by rainy conditions starting from Monday to Wednesday, experiencing moderate to heavy rains including the holy capital, Jeddah, Taif, Maysan, Al-‘Udh, Rabigh, Khulais, Bahra, Al-Kamil, and Al-Jumum, while Al-Lith, Al-Qunfudhah, and Al-Ardiyat will experience moderate to heavy rains on Wednesday and Thursday, with moderate rainfall extending to the governorates of Turbah, Al-Muwayh, and Al-Khurmah.
The Al-Jawf region will see heavy rains in Al-Qurayyat and Tabarjal on Saturday and Sunday, followed by moderate to heavy rains from Monday to Wednesday, while Sakaka and Dumat Al-Jandal will experience heavy rains from Sunday to Wednesday.
In the Northern Borders, heavy rains will fall on Turaif on Saturday and Sunday, followed by moderate to heavy rains from Monday to Wednesday, while Arar, Rafha, and Al-Owaikila will experience moderate to heavy rains throughout the period from Sunday to Wednesday.
The Asir region will see moderate rains on Wednesday and Thursday in Abha, Khamis Mushait, Al-Namas, Tanumah, Rijal Almaa, Baraq, Muhayil Asir, Al-Majardah, and Balqarn, while the Eastern region will experience moderate to heavy rains in Hafr Al-Batin and Al-Khafji during the same period. Moderate to heavy rains will also affect the Al-Baha region and its governorates including Baljurashi, Al-Mandq, Qilwah, Bani Hassan, Al-Qura, Al-Makhwah, Al-Hajrah, and Ghamid Al-Zanad.
Among the areas affected by the rainy conditions is the Riyadh region, which is expected to experience moderate rains on Wednesday and Thursday in Al-Dawadmi, Afif, Al-Zulfi, Al-Majma'ah, Al-Ghat, Al-Shuqra, Thadiq, and Rumah, while Al-Qassim will experience moderate to heavy rains from Monday to Wednesday extending over Buraidah, Unayzah, Riyadh Al-Khubar, Al-Bukayriyah, Al-Badae, Oyun Al-Jawa, Al-Mudhnib, Al-Shamasiyah, Al-Sayyah, Aban, Al-Rass, Uqaylah Al-Suqur, Al-Nabhaniyah, and Dhuray.
The Hail region will be affected by heavy rains from Sunday to Wednesday in Hail, Al-Ghazalah, Al-Shamli, Al-Hait, Al-Shanan, Baq'a, Samira, Al-Sulami, and Muqayq, while moderate rains will fall in the Jazan region on Wednesday and Thursday in Al-Rith, Harub, Al-Dair, Al-Eidabi, Faifa, Al-Aridah, and Al-Harth.
The Civil Defense Calls for Caution
The General Directorate of Civil Defense has called for caution and the necessity of adhering to preventive guidelines during the impact of the rainy conditions, stressing the importance of staying in safe places, avoiding flood channels and valleys, and not swimming in them, and adhering to the instructions announced through various media and social media, due to the thunderstorm rains expected in the Kingdom until next Thursday.
The directorate warned that the Makkah region will be affected by moderate to heavy rains that may lead to flash floods, hail, and descending winds stirring up dust and sand, affecting the holy capital, Jeddah, Al-Kamil, Al-Jumum, Taif, Maysan, Al-‘Udh, Rabigh, Khulais, Bahra, Al-Lith, Al-Qunfudhah, Al-Ardiyat, Turbah, Al-Muwayh, and Al-Khurmah. Moderate rains may also be recorded in the Riyadh region, including Al-Dawadmi, Afif, Al-Zulfi, Al-Majma'ah, Al-Ghat, Al-Shuqra, Thadiq, and Rumah.
Flash Floods and Hail
The directorate indicated that the regions of Tabuk, Medina, Al-Jawf, Northern Borders, Hail, Al-Qassim, Eastern, and Al-Baha will be affected by moderate to heavy rains that may lead to flash floods, hail, and descending winds stirring up dust and sand, in addition to moderate rains in the Asir and Jazan regions.
The directorate urged everyone to adhere to safety instructions and avoid hazardous areas during the rainfall, confirming its readiness to deal with any emergencies during the rainy conditions.