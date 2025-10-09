تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفتها راعيًا إستراتيجيًا تعليميًا في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025م، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2025، حيث سيعرض جناح الجامعة إصدارات علمية متخصصة في مختلف المجالات الأمنية والعدلية، وسط تزايد الطلب على إصداراتها التي تتناول مهددات الأمن الوطني، والجرائم الاقتصادية، والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، واستخدام التقنيات الناشئة في المجالات الأمنية، وكتب المصطلحات الأمنية، والكتب المترجمة بالإضافة إلى الدوريات العلمية والثقافية.

وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش أن مشاركة الجامعة تأتي إدراكًا منها للدور الثقافي والعلمي الكبير الذي يمثله معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يعد إحدى الفعاليات الثقافية الكبرى على الصعيد العربي والدولي، ومقصدًا للأدباء والمتخصصين والمثقفين من مختلف الدول العربية.

وأضاف الحرفش أن جناح الجامعة سيعرض بالإضافة إلى الإصدارات الورقية، مكتبة رقمية عبر موقعها الإلكتروني كون المكتبة الإلكترونية مكونًا أساسيًا ورئيسًا من مكونات التعليم الحديث، كما سيتضمن الجناح إضافة إلى الأدلة والنشرات التعريفية والملصقات والدوريات الإعلامية، أفلامًا وثائقية تعرّف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من النجاحات التي حققتها في مجالات اختصاصها واهتمامها.

وأشار وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية إلى أن مشاركة جامعة نايف العربية في معارض الكتاب العربية تأتي في إطار تنفيذها للخطة الإعلامية العربية الثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب لنشر الوعي والثقافة الأمنية بصفة الجامعة الجهاز العلمي للمجلس، وكذلك في إطار اهتمام الجامعة بمجالات البحث العلمي والنشر الذي يعد أحد مرتكزات الجامعة الأساسية، مضيفًا أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أضحت أحد أكبر الناشرين للدراسات الأمنية عربيًا وإقليميًا.