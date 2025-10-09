استقبل وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير العدل في جمهورية لبنان عادل نصار.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية.

واستعرض الدكتور الصمعاني أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لا سيما في مجال التشريعات المتخصصة.

وأشار إلى مركز التدريب العدلي ودوره في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العدلية والقانونية، والارتقاء بجودة الممارسات التدريبية وفق منهجية علمية تسهم في تعزيز كفاءة العمل العدلي.