تنفيذ حُكم القتل حداً في مواطن لارتكابه جرائم إرهابية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا في محمد بن حسين بن علي آل عمار (سعودي الجنسية) لإقدامه على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في المشاركة بعمليات إرهابية أسفرت عن مقتل رجلي أمن، إضافة إلى خطف وقتل القاضي بدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف محمد بن عبدالله الجيراني، وتفجير أنابيب نفط وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة، وتمويل الأعمال الإرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله حد الحرابة، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ حُكم القتل حدًا بحق الجاني اليوم الخميس بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.