استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض أمس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعيّن حديثاً لدى المملكة مطر سالم الظاهري، راجياً له التوفيق في مهمات عمله الجديد.