وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة أخبار الخميس 09 أكتوبر 2025 00:57 «عكاظ» (الرياض) okaz_online@ الجبير خلال استقباله سفير الإمارات. (واس) تابعوا عكاظ على استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض أمس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعيّن حديثاً لدى المملكة مطر سالم الظاهري، راجياً له التوفيق في مهمات عمله الجديد.أخبار ذات صلة وزير العدل يدشّن الدبلوم العالي للقانون المدني«عكاظ» تنشر ضوابط إجراءات التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية