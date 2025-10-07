ألزمت وزارة التعليم، المدارس بإصدار إشعار إلكتروني مرتين خلال كل فترة دراسية، يتضمن النتائج التفصيلية للطالب في جميع المواد ما يتيح له ولأسرته الاطلاع بشكل دوري ومستمر على مستوى تقدمه الدراسي أولاً بأول، وتدارك أي جوانب تتطلب تحسيناً، وذلك في خطوة لتعزيز التواصل والشفافية مع الطلاب وأولياء أمورهم.كما وجهت المدارس، في جميع المراحل الدراسية، لضرورة الالتزام بالإجراءات التنفيذية المحدثة في لائحة تقويم الطالب ودليل توزيع الدرجات للعام الدراسي الحالي.وعزت «التعليم» ذلك إلى تجويد الأداء المدرسي وضمان متابعة شاملة لمستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة ترتكز على جعل عملية التقويم ممارسة يومية ومستمرة تبدأ من اليوم الأول في الفترة الدراسية.وأكدت الوزارة، ضرورة أن يقوم المعلم بتدوين ملاحظاته وتقييمه للطالب بشكل منتظم في سجل متابعة التقويم، لتشمل شواهد وأدلة ملموسة على مستوى الطالب، يتم توثيقها في «ملف إنجاز الطالب»، لدعم خلاصة التقييم الذي يرصده المعلم في النظام الرقمي نهاية كل فترة.وتشمل الإجراءات تقويمات شفهية وتحريرية متنوعة بعد الانتهاء من كل وحدة دراسية أو مجموعة من الدروس، ويتم احتساب الدرجة النهائية المخصصة لهذه التقويمات عبر جمع الدرجات التي يحصل عليها الطالب، على أن يتم رصدها في النظام الإلكتروني مرتين على الأقل خلال الفترة الدراسية الواحدة، لضمان أن يعكس التقييم النهائي مجمل أداء الطالب على مدار الفترة بأكملها.