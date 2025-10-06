خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مصر عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مصر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مصر عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.