استقبل وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والقانونية.

جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون العدلي بين البلدين ومناقشة الموضوعات المشتركة، مع الإشادة بالتعاون القائم والتطلع لتعزيز الشراكة المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.





واستعرض الدكتور الصمعاني، التطورات التي يشهدها المرفق العدلي في المملكة؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أبرز التطورات العدلية في المملكة، ومنها توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتطوير التقاضي الإلكتروني، وتفعيل منظومة العدالة الوقائية، ورفع كفاءة الكوادر العدلية عبر مبادرات تطويرية عدة.

ويأتي هذا اللقاء استمراراً لتعزيز الشراكة العدلية، وتأكيداً على حرص الجانبين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين البلدين في المجال العدلي.