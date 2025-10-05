القبض على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 160 كيلوغراماً من القات
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 160 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

«حرس الحدود» يقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 240 كيلوغراماً من القات بجازان
إحالة مؤسسة تجارية إلى «النيابة» لقيامها بتخزين مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية
