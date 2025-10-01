«مكافحة المخدرات» تقبض على مقيم لترويجه مواد مخدرة بتبوك
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الأردنية بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

