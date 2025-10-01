جامعة أم القرى تُنظم «ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة» في المدينة المنورة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، تُنظِّم جامعة أم القُرى ممثَّلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحج والعمرة، يوم الأربعاء 16 ربيع الآخر الجاري، «الملتقى العلمي الخامس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة»، الذي تُعقد أعماله بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار «الابتكار والاستدامة في خدمة ضيوف الرحمن».

وأكد رئيس جامعة أم القُرى الدكتور معدّي بن محمد آل مِذهب، أنّ رعاية خادم الحرمين الشَّريفين للمُلتقى تُجسِّد حرص القيادة الحكيمة على تطوير منظومة الحج والعمرة؛ بما يواكب مُستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تقديم حُلولٍ ابتكاريَّة ومُستدامة، تُثري رحلة ضيوف الرحمن، وتُمكّنهم من أداء مناسكهم بيسرٍ وطمأنينة.

وتشهد النسخة الـ 25 للملتقى هذا العام ورش عمل وجلسات حوارية متُخصّصة في مجال الابتكار والاستدامة، تناقش موضوعاتها البُنية التَّحتيّة الذكيّة منخفضة الانبعاثات، والتحوّل نحو الحج الأخضر، وإدارة البصمة الكربونيّة وتحقيق الاستدامة البيئية، والابتكار في تهيئة البيئة المناخية للمشاعر المقدَّسة، إضافة إلى إدارة سُلوك الحشود، وتحليل ديناميكيات الحركة، والرعاية الصحيَّة الرقميَّة، والحلول التكنولوجية التفاعليَّة.

ويُصاحب الملتقى الذي يستمر يومين، تنظيم فعالية تحدي حجاثون 3: «الابتكار والاستدامة في خدمة ضيوف الرَّحمن»، ويستهدف طلبة الجامعات السعوديّة، وروَّاد الأعمال، والمُهتمين بتطوير قطاع الحجِّ والعمرة، والمهندسين، والمصمِّمين، كما يستهدف الشَّركات ومطوري البرمجيات؛ ليسهموا في تطوير حلـول تقنية فعّالة، وتقديم حلول ابتكاريَّة مستدامة في مواسم الحجِّ والعمرة والزِّيارة.