تابعوا عكاظ على
Google News Account
محافظ صامطة يطلع على احتياجات إسكان الخارش
محافظ صامطة يطلع على احتياجات إسكان الخارش
محافظ صامطة يطلع على احتياجات إسكان الخارش
محافظ صامطة يطلع على احتياجات إسكان الخارش
محافظ صامطة يطلع على احتياجات إسكان الخارش
محافظ صامطة يطلع على احتياجات إسكان الخارش
تابعوا عكاظ على
Google News Account

اطلع محافظ صامطة الدكتور خفير بن زارع العمري خلال الجولة التفقدية التي قام بها في حي إسكان الخارش يرافقه رئيس البلدية المهندس ناصر عطيف وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي وأعضاء من اللجنة الرئيسية لمدينة صامطة الصحية، على احتياجات ومتطلبات السكان.

والتقى المحافظ خلال جولته الأهالي وناقش معهم احتياجاتهم من الخدمات، وأكد خلال حديثه معهم على اهتمامَ أمير منطقة جازان ونائبه بتحسين جودة الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين لتحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

من جانبهم، ثمن الأهالي للمحافظ هذه الزيارة التي تجسد اهتمام ولاة الأمر بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين.

أخبار ذات صلة
 
الرياض: إغلاق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية
الرياض: إغلاق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية
شرطة الرياض تقبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلبه مبلغاً مالياً
شرطة الرياض تقبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلبه مبلغاً مالياً