احتلت مدينة الدمام المرتبة الثانية على مستوى مدن المملكة، والثالثة عربياً في جودة الحياة، وفقاً لبيانات مؤشر Numbeo العالمي لعام 2025.

ويعتمد مؤشر Numbeo في تصنيفه على عدد من المعايير تشمل: جودة الحياة، السلامة، الرعاية الصحية، تكلفة المعيشة، نسبة تكلفة الإيجار إلى الدخل، وقت التنقل المروري، مستويات التلوث، والظروف المناخية.

ويعكس هذا الإنجاز ما تشهده مدينة الدمام من تطور متسارع في الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى تنامي جودة الحياة التي تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُعد هذا التقدم دليلاً على المكانة المتميزة التي تحظى بها مدينة الدمام كواجهة اقتصادية وسياحية، بما يسهم في تعزيز جاذبيتها للاستثمار والعيش والعمل.