تقنية «السوبر هايبرد» الرائدة عالمياً من جايكو تعد الخيار المثالي في المملكة العربية السعودية

في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تمضي بخطى متسارعة نحو الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والابتكار، مما يخلق فرصًا غير مسبوقة في قطاع السيارات، لم يعد المستهلكون يبحثون فقط عن التكنولوجيا المتقدمة والتنقل المستدام، بل يطالبون أيضًا بمركبات يمكنها الأداء بثبات تحت درجات الحرارة القصوى والطرق الوعرة. ومع تقنيتها العالمية الرائدة Super Hybrid، تبرز J7 SHS خيارًا مثاليًّا للسوق السعودية، حيث تجمع بين ثلاث مزايا فائقة: قوة عالية، مدى طويل، واستهلاك وقود منخفض للغاية، مع تآزر عميق بين تلك المكونات الأساسية لتوفر "أداء فائق، مدى استثنائي، كفاءة طاقة عالية، وقوة غير مسبوقة".

أثبتت J7 SHS موثوقيتها حتى في أقسى الظروف المناخية، لتبرهن أنها ليست مجرد مركبة هجينة أخرى، بل صُممت خصيصًا لبيئات مثل المملكة العربية السعودية.

تتميز J7 SHS بمحرك هجين مخصص من الجيل الخامس 1.5TDGI بكفاءة حرارية تصل إلى 44.5%، وناقل حركة هجين ذكي DHT لتبديل الأوضاع بكفاءة عالية، إضافة إلى بطارية هجينة عالية الأداء متعددة الطبقات للحماية، تدعم مدى كهربائي يصل إلى 90 كم وقدرة تفريغ خارجية 3.3 كيلوواط.

مع مدى إجمالي يصل إلى 1,613.1 كم، ومدى كهربائي نقي حتى 151.6 كم، واستهلاك وقود منخفض يصل إلى 3.1 لتر/100 كم فقط، يضمن هذا النظام متعدد الطبقات أداءً وكفاءةً منقطعي النظير. حتى في صيف الشرق الأوسط الحار، توفر J7 SHS راحة بال كاملة في كل رحلة.

تعتمد J7 SHS على نظام إدارة حرارية يمنع ارتفاع الحرارة، وهيكل حماية متعدد الطبقات يقاوم الصدمات الخارجية، إضافةً إلى مستشعرات مراقبة آنية تكشف أي خلل وتستجيب له فورًا، مما يضمن تجربة قيادة آمنة وموثوقة.

أثبتت J7 SHS تكيفها في أسواق المناخات الحارة حول العالم. فخلال ماراثون السوبر هايبرد العالمي عبر جنوب البرازيل، وصلت السيارة إلى محطة إيتايبو الكهرومائية وهي واحدة من أبرز الروائع الهندسية في العالم، وقطعت 1,453.9 كم بخزان وقود واحد فقط، مع استهلاك وقود منخفض بلغ 4.13 لتر/100 كم. هذا الإنجاز، الذي تابعه 12 صحفيًا دوليًا، أكد قدرات السيارة على التحمل الكهربائي النقي والأداء السلس، مقدمًة حلًا أخضر فعالًا للتنقل في أجواء استوائية حارة وتضاريس معقدة.

وبالمثل، حققت السيارة نموًا ملحوظًا في المبيعات وحازت على رضا واسع من العملاء في جنوب إفريقيا والمكسيك، مما يعزز موثوقيتها تحت أقسى الظروف المناخية.

جايكو و أومودا هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شيري (التي احتلت المرتبة 233 على قائمة فورتشن العالمية 500 لعام 2025، رمز السهم: 9973.HK).

خلال العامين الماضيين، توسعت الشركة بسرعة في السوق الأوروبية، ومن المتوقع أن تصبح أسرع علامة تجارية للسيارات نموًا في العالم. كما دخلت جايكو و أومودا رسميًا السوق السعودية في عام 2023، وحققت العديد من الإنجازات، كان أحدها بناء مستودع في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 12,000 متر مربع، وآخر في الدمام، المملكة العربية السعودية، بمساحة تزيد عن 6,000 متر مربع. لديها أكثر من 4,000 نوع من قطع الغيار في المخزون، وتقدم ضمانًا للمحرك لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر للطرازات المعروضة للبيع. يقدم طراز سلسلة SHS ضمانًا لمدة 8 سنوات على 3 أنظمة كهربائية.

تسعى جايكو لتصبح العلامة العالمية الرائدة في السيارات الأنيقة متعددة الاستخدامات، معتمدة على تقنية Super Hybrid SHS (السوبر هجين) لتقديم حلول طاقة جديدة فعّالة حول العالم، متقدمة بثبات نحو هدفها بأن تكون العلامة الأولى عالميًا في السيارات الهجينة.

وبعيدًا عن السيارات، أصبح روبوت AiMOGA (الذي طُوِّر بالتعاون مع فريق AiMOGA) معيارًا للتحول الذكي في المركبات. ومن المنتظر أن يكشف مؤتمر النظام البيئي للمستخدمين القادم عن الاستراتيجية الشاملة للعلامة في مجالات الطاقة الجديدة، والتقنيات الذكية، والنظم البيئية الموجهة للمستخدم.

#2025OJInternationalUserSummit #SuperHybridSystem #JAECOO #SHS