استعرض المشرف العام على تاريخ الحج والحرمين الدكتور فهد الوهبي، لـ«عكاظ»، أهداف المتحف الدائم لتاريخ الحج والحرمين الشريفين. وأوضح أنها تتمثّل في بناء مرجعية معرفية شاملة ترصد تاريخ الحرمين الشريفين ومناسك الحج والعمرة عبر العصور، وتوثيق التحوّلات الكبرى في خدمتهما، انطلاقاً من العناية الوطنية بتعزيز المحتوى الإسلامي، وتوثيق الذاكرة التاريخية. وانطلقت فكرته ليكون موسوعة علمية تحت مسمى «موسوعة الحج والحرمين الشريفين»، قبل أن يتوسع ليصبح مبادرة وطنية رائدة تحمل اسم «مشروع تاريخ الحج والحرمين الشريفين» بإشراف دارة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، ممثلة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن.وأضاف أن مشروع «تاريخ الحج والحرمين الشريفين» مبادرة وطنية ومعرفية رائدة في المملكة ويهدف لبناء مرجعية علمية وتاريخية شاملة لتوثيق ورصد تاريخ الحج والعمرة والحرمين الشريفين منذ فترة ما قبل الإسلام وصولاً إلى العصر الحديث.وكشف الدكتور الوهبي أن أبرز الأهداف الرئيسية للمشروع تتضمن في الرصد والتوثيق الشامل بجمع وتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، وشعيرة الحج والعمرة في مصدر موسوعي موحد وإبراز التطوّر الحضاري وتسليط الضوء على التحوّلات الكبرى والتطورات الهائلة التي شهدتها خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين عبر العصور، خصوصاً في العهد السعودي، وتعزيز المحتوى الإسلامي بتقديم هذا التاريخ العظيم بطرق علمية ومنهجية حديثة لتعزيز حضور المملكة الثقافي والتوثيقي وإنشاء منصات معرفية، إذ يتجاوز المشروع مجرد التأليف إلى إطلاق ملتقيات، ومعارض، وحسابات رقمية متخصصة.وتابع أن المشروع يشمل العديد من المبادرات والمخرجات الرئيسية لخدمة أهدافه في التاريخ العلمي الشامل، وهو العمل المرجعي الضخم الذي يتم إمداده بالأبحاث والمؤلفات من خلال استكتاب الباحثين والمختصين وفق معايير علمية دقيقة. ويشمل النطاق الجغرافي للمشروع (مكة والمدينة) والمراكز العمرانية التابعة لهما وطرق ومسالك الحجاج القديمة.وفي جانب الملتقيات والمعارض، يتم تنظيم ملتقيات علمية متخصصة، مثل «ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين» الذي يُعد منصة لتبادل المعرفة بين الباحثين من مختلف دول العالم. كما يتم الإعداد لإطلاق معرض دائم لتاريخ الحج والحرمين الشريفين إلى جانب الأطلس التاريخي المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من الجهود الموازية التي توثق بالصور والخرائط تطور الأماكن المقدسة عبر القرون، ويشمل صوراً للرسامين المسلمين والغربيين، وأوائل الصور الفوتوغرافية. كما تم إطلاق المنصات الرقمية كجزء من التوثيق الرقمي والمعرفي للمشروع، لتمكين وصول المعلومات التاريخية الموثقة لجمهور واسع.