NHC تُطلق خدمة الألياف البصرية في وجهة «خيالا» بجدة

‏أعلنت NHC إطلاق خدمة شبكة الألياف البصرية (FTTH) في وجهة «خيالا» شمال جدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية ودعم حلول المدن الذكية في وجهاتها. وتوفّر الخدمة الجديدة إمكانية الحصول على الإنترنت بسرعات عالية عبر مزوّدي خدمة الفايبر، بما يسهم في الارتقاء بالتجربة السكنية وتعزيز جودة الحياة داخل الوجهة.

وتُعد الوجهة من أبرز الوجهات السكنية التي تطورها NHC في محافظة جدة، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 3,900 وحدة سكنية بتصاميم عصرية تلبي مختلف التطلعات. كما تتميز بموقع إستراتيجي يربطها بأهم معالم مدينة جدة وطرقها الرئيسية، إضافة إلى تكامل المرافق الأساسية والترفيهية وانتشار الحدائق والمتنزهات التي تضفي على المكان طابعا حيويا متجددا.

يُذكر أن NHC ترسخ التزامها بالاستمرار في ابتكار حلول عمرانية مستدامة، وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في بناء مستقبل حضري متجدد يواكب تطلعات المجتمع ويحقق الأهداف الإستراتيجية للمملكة عبر مشاريع تجسد رؤيتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، لترسخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط ورائد إقليمي وأحد أبرز الممكنين لقطاع التطوير العقاري في المملكة والمنطقة على أرض الواقع.