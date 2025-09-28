تابعوا عكاظ على
Google News Account
مدير الأمن العام يبحث مع مسؤول عراقي التعاون في الجوانب الأمنية
مدير الأمن العام يبحث مع مسؤول عراقي التعاون في الجوانب الأمنية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

استقبل مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة الفريق هادي رزيج كسار، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين في الجوانب الأمنية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وفي سياق ذي صلة، زار الوفد العراقي عدداً من الإدارات التابعة للأمن العام، شملت مركز شرطة السليمانية الرائدة، ومركز التقنية والذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، واطلع خلالها على منظومة العمل الأمني والبرامج التقنية والتجهيزات الحديثة.

أخبار ذات صلة
 
الملحقية الثقافية في ماليزيا تنظم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95
الملحقية الثقافية في ماليزيا تنظم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95
أمير حائل يدشّن مشاريع تنموية كبرى بتكلفة 1.22 مليار ريال.. تعرف عليها
أمير حائل يدشّن مشاريع تنموية كبرى بتكلفة 1.22 مليار ريال.. تعرف عليها