«حرس الحدود»: إحباط تهريب 20 كيلوغراماً من مادة الحشيش بجازان
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 20 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

نائب أمير منطقة الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية
«حرس الحدود»: القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 100 كيلوجرامٍ من القات بجازان
