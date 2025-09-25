وزير الخارجية يشارك في اجتماع ترويكا القمة العربية مع نظيره الكوري

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في اجتماع ترويكا القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية مع رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر وزير خارجية جمهورية كوريا جو هيون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بنيويوك.

وبحث الاجتماع سبل تنسيق العمل متعدد الأطراف بما يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لخدمة القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.