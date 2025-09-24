وزير الخارجية يستعرض مع نظيرته البريطانية القضايا الإقليمية والدولية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

أخبار ذات صلة
 
عسير: القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلوجراماً من نبات القات
عسير: القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلوجراماً من نبات القات
محافظ صبيا يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ95
محافظ صبيا يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ95