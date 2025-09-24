الرسي يشارك في الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة

نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الاجتماع آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة بشأنها، والتطرق إلى أهمية تعزيز الجهود (الخليجية - البريطانية) بما يحقق تطلعات الجانبين، ويسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور محمد الشهري، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيصل بن سعيد.