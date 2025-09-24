رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات النيابة العامة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.

واستهل النائب العام ذكرى هذه المناسبة بحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان، وتوحيد هذه البلاد المباركة تحت راية التوحيد، واستلهام أمجاد خالدة وإنجازات حاضرة.

وقال المعجب إن هذا اليوم يمثل قيمة راسخة في وجدان أبناء الوطن باعتباره محطة نقف فيها لنحتفي بمسيرة التوحيد التي أرسى دعائمها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، ونستحضر ما تحقق من منجزاتٍ متوالية ونجاحات متواصلة في ظل قيادتنا الرشيدة، التي رسّخت في المواطن السعودي الاعتزاز بماضيه المجيد، ليواصل مسيرة النماء في حاضره الزاهر، مستشرفا مستقبله الواعد.

وأشاد المعجب بما تحقق من أمجاد وما نعيشه من ازدهار، وهي نعمةُ أنعمها الله علينا تجسدت في قيادة حكيمة تحلّت بعزائم الخطى وقوة الإرادة، بمُضيها نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بإلهامٍ متنامٍ وطموح لا أفق له، لتواصل مسيرة التطور والتقدم في المجالات كافة، لا سيما في البيئة التشريعية والقضائية من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع المستهدفات ويحقق الرضى والنماء للوطن والمواطن، منوها بأن النيابة العامة تعمل باستمرار على الالتزام بواجبها في تعزيز العدالة ورعاية الحقوق، مستنيرة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومقتدية بنهجها الإنساني.

وسأل النائب العام الله عز وجل، أن يحفظ ديننا وبلادنا وولاة أمرنا، ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، والوحدة واللحمة، والرفعة والتمكين.