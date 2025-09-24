رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في نيويورك مثمنةً دور المملكة العربية السعودية وفرنسا في حشد أوسع إجماع دولي على إعلان نيويورك الأممي، وعزمهما على متابعة العمل وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ هذا الإعلان بمراحله كافة.ووجهت خارجية فلسطين الشكر لجميع الدول التي شاركت في أعمال المؤتمر، وعبّرت عن مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، والتزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما عبّرت عن شكرها وتقديرها للدول التي اعتمدت إعلان نيويورك والدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مطالبةً جميع الدول بسرعة التوقيع على الإعلان واعتماده، بما يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ جميع البنود الواردة في إعلان نيويورك والبيان المشترك.